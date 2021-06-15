 

Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов

Спорт Вчера, 22:1274
Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов

Звезда украинского футбола не стал прятать бутылки а, наоборот, пододвинул их к себе. Видео на эту тему записал и француз Эвра.

Андрей Ярмоленко, атакующий полузащитник сборной Украины и "Вест Хэм Юнайтед", и Патри Эвра, ранее выступавший за сборную Франции и "Манчестер Юнайтед", записали видео, в которых потроллили Криштиану Роналду (нападающего сборной Португалии и "Ювентуса") и Поля Погба (полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед"), убравших от себя бутылки с колой и пивом во время пресс-конференций в рамках Евро-2020.

Звезда украинского футбола, в отличие от коллег из Европы, в своем ролике не стал убирать со стола бутылки, а, наоборот, пододвинул их к себе.

"Я видел, Роналду убрал колу. Я ее поставлю, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!", — сказал Ярмоленко, после чего рассмеялся и встал из-за стола.

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Теги: news, новости, Украина, футбол, Ярмоленко, 7dniv, 7dnivinfo  
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