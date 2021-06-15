К решающему матчу с Австрией готовится сборная Украины

В 15:15 воскресенья в праздник пресвятой Троицы в Бухаресте состоялась пресс-конференция наставника сборной Украины Андрея Шевченко накануне решающей игры группового этапа Евро-2020 (2021).

Пресс-конференция началась с небольших технических проблем с распределением звуковых дорожек синхронного перевода.

С собой главный тренер нашей команды пригласил нападающего Романа Яремчука.

Первым на вопрос о том, какие эмоции он испытывает перед-сегодняшней игрой ответил именно Яремчук:

"Сейчас на нас лежит огромная ответственность. И я, и все ребята знают, что многие в Украине ждут от нас результата. Все хотят выхода сборной Украины в следующий раунд Евро-2020. Поверьте, мы хотим этого в не меньшей степени. Поэтому к матчу с Австрией подходим со всей степенью ответственности", - сказал Роман.

Затем на вопросы стал отвечать Андрей Шевченко:

Прокомментируйте информацию о повреждениях у Попова и Ярмоленко

У Попова есть небольшая проблема, его беспокоит икроножная мышца. Это довольно деликатный вопрос. Сегодня Попов с нами не тренировался, но не думаю, что у него серьезная травма. Ему просто надо дать время на восстановление. Но с Австрией Попов играть не будет.

Что касается Яремчука, то это слухи. Какая-то совершенно недостоверная информация. С ним все в порядке, он наравне со всеми готовится к игре с Австрией.

Хотелось бы спросить о ваших предпочтениях о сопернике в плей-офф в случае выхода из группы, но понимаю, что вы скажете в ответ: пока сборная Украины не вышла из группы, рано о таком говорить.

Вы сами ответили на свой вопрос. В футболе загадывать нельзя. Нас ждет тяжелейший матч с Австрией, и мы к нему готовимся соответствующим образом. В составе австрийской борной - футболисты серьезного уровня, а сама команда играет в своем стиле. Мы относимся к нашем сопернику с уважением и очень серьезно готовимся к предстоящему матчу.

Не мешают ли команде разговоры о том, что для выхода из группы хватит и ничьей с Австрией?

За такой настрой в футболе сильно наказывают. Так что любые мысли о ничьей должны пресекаться. Это неправомерно. Команда готовится. Мы понимаем важность игры. Как, уверен, и Австрия. Так что мы с максимальной степенью ответственности готовимся к этому матчу и понимаем, что стоит на кону, и какого результата надо добиться, что выйти из группы. Мы понимаем всю ответственность, которая сейчас на нас лежит.

Да, теоретически ничья с Австрией нас устраивает Но мы понимаем сложность таких матчей. Если ты выходишь на игру с мыслями о ничьей, то ты никогда не добьешься такого результата. Поэтому мы настраиваемся на очень сложный матч, и играть будем так, чтобы добиться положительного результата.

Что, в целом, можете сказать о сопернике?

Я очень уважаю сборную Австрии. У этой команды есть определенный стиль, она его придерживается. У сборной Австрии есть и свои лидеры. В частности, это Давид Алаба - футболист высочайшего уровня. Есть у австрийцев и другие футболисты, заслуживающие уважения. Сборная Австрии играет компактно, это агрессивная, силовая команда. Ждем тяжелого матча для нас.

Возникало ли у вас желание по ходу матчей с Нидерландами и Северной Македонией самому выйти на поле?

Такое желание меня давно покинуло, я реально оцениваю свои силы. (Смеется). Можно даже посмеяться на эту тему. Я доверяю команде. Очень доволен отношением ребят и тем, как продвигается турнир для нас. Нас ждет последний тест, и мы очень ответственно к нему готовимся.