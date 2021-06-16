Футболист Калинин рассказал об угрозах после смены украинского гражданства

Защитник футбольного клуба "Ростов" Игорь Калинин признался, что после смены украинского гражданства на российское стал получать угрозы от жителей Украины.

Об этом он рассказал в интервью Ютуб-каналк "ФАК.Подкаст".

"Когда я поменял гражданство, писали, угрожали. Но я к диванным критикам отношусь... ну пуская пишут, если им делать нечего, кроме как сидеть строчить гадкие сообщения. Для меня главное - мнение моей семьи, моих родных, моих родителей, моих партнеров по команде", - сказал 25-летний спортсмен.

Он добавил, что из-за угроз перестал читать комментарии, а потом и вовсе удалился из всех соцсетей.

"Я не знаю, почему народ у нас такой... Столько ненависти!" - сказал Калинин.

По его словам, хейтеры сыплют такими угрозами, которые он сам и врагу бы не сказал.

Футболист также объяснил, почему решился на смену гражданства: ему было бы трудно ездить в Крым к бабушке и матери.

"Для меня моя семья - это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию", - заметил защитник.

Уроженец Керчи Калинин начал спортивную карьеру в севастопольской СДЮШОР-5. В 2011 году вошел в систему мариупольского "Ильичевца". Сначала выступал за молодежную команду клуба, а его дебютный матч за взрослый состав "Ильичевца" состоялся в 2014 году.

С января 2015 года Игорь был в составе луганской "Зари". В сентябре 2016 года стал игроком кропивницкой "Звезды".

В России он выступает с 2017 года. Этим летом он стал футболистом "Ростова".

Российский паспорт спортсмен получил в 2014-м.