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Спорт Сегодня, 09:2150
Президент "Формулы-1" заявил, что в 2023 году гонка пройдет в Санкт-Петербурге

Итальянский спортивный менеджер, президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году гонка пройдет в российской культурной столице - Санкт-Петербурге.

Его слова приводит агентство РИА Новости.

Через два года "Формула-1" будет проводиться в Петербурге на трассе "Игора драйв", сказал итальянец.

В 2019 году журналисты распространили информацию о том, что чемпионат, возможно, переедет из Сочи под Петербург. Однако спортивные чиновники тогда опровергли эту информацию.

Спустя год трасса "Игора драйв" получила категорию Grade 1, хотя изначально проектировалась по более низкой категории Grade 2. 

Вскоре после этого стало известно, что в правительстве России одобрили планы по переносу российского этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" из Сочи в культурную столицу.

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