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Спорт Сегодня, 20:1333
Отец Лопеса убедит сына провести реванш с Ломаченко

Отец и тренер чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Теофимо Лопес-старший высказался о реванше против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Наставник согласился устроить еще один бой с украинцем

"Я вижу, что публика хочет увидеть этот бой. (...) Я думаю, что это будет самым большим боем в мире. (...) Он считает, что это ему не надо, он ведь выиграл 16 поединков, зачем ему оглядываться назад (давать реванш, - Ред.) Мне надо с ним поговорить (с сыном, - Ред.)...", - сказал отец Лопеса.

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Теги: news, новости, Украина, Лопес, Ломаченко, 7dniv, 7dnivinfo  
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