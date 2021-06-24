Отец Лопеса убедит сына провести реванш с Ломаченко

Отец и тренер чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Теофимо Лопес-старший высказался о реванше против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Наставник согласился устроить еще один бой с украинцем

"Я вижу, что публика хочет увидеть этот бой. (...) Я думаю, что это будет самым большим боем в мире. (...) Он считает, что это ему не надо, он ведь выиграл 16 поединков, зачем ему оглядываться назад (давать реванш, - Ред.) Мне надо с ним поговорить (с сыном, - Ред.)...", - сказал отец Лопеса.