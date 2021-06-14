Сборная Украины сыграет против команды Англии той же форме, что и против Северной Македонии

Заключительная встреча 1/4 финала Евро-2020 начнется в субботу, когда 3 июля в 22.00 на поле Олимпийского стадиона в Риме выйдут сборные Украины и Англии.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Англии в желтом комплекте формы. Такое решение было принято на совещании с участием представителей двух команд и официальных лиц матча.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ (ФФУ).

В свою очередь, футболисты сборной Англии сыграют против Украины в белом.

Против Нидерландов и Швеции на Евро-2020 (2021) футболисты сборной Украины играли в синем, против Северной Македонии и Австрии - в желтом.

матч против Нидерландов открывал групповой турнир и его подопечные Шевченко в синем проиграли;

вторая игра против Северной Македонии закончилась победой украинской команды в желтом;

встречу с австрийцами они провели в желтом и проиграли;

поединок с командой Швеции в синем - выиграли.

В день игры с Англией утром наши футболисты провели 45-минутную тренировку на одном из полей Центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

В Украине эту игру можно будет посмотреть по телевизору (ТРК "Украина"), в Интернете ("Megogo", "oll.tv" и др.), и на "Стране" в обновляемом текстовом репортаже о происходящем на поле.