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Спорт Вчера, 23:0667
Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020 и сыграет с победителем пары Украина - Англия

В первой игре сегодняшнего четвертьфинального дня на Евро-2020 (2021) сыграли сборные Дании и Чехии, которые вышли на поле стадиона в Баку.

Победителем тяжелого матча стала команда Дании, которая вышла в лондонский полуфинал Евро-2020 - 2:1, где 7 июля сыграет с победителем пары Украина - Англия.

Счет в игре открыл за сборную Дании уже на 5-й минуте игры Дилейни. Он откликнулся на подачу Стригера с углового на правом фланге.

Под конец первой сорокапятиминутки коллеги "сердечника" Кристиана Эриксена удвоили преимущество в счете. Мехле прорвался по левому флангу, навесил на дальнюю штангу, где Дольберг замкнул в пустые ворота.

Вскоре после перерыва игроки сборной Чехии сумели отыграть один мяч. Цоуфал сделал навес с правого фланга, где сыгравший на опережении Шик опередил забил в касание в дальний угол ворот Дании.

Игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу Дании.

Теперь сборная Дании сыграет в среду, 7 июля в Лондоне на "Уэмбли". Именно там состоится полуфинал Евро-2020 (2021).

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