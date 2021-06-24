Соперником "Шахтёра" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов стал клуб из Бельгии

В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой отборочной стадии Пути представителей лиг стартует "Шахтер". Соперником нашей команды стал бельгийский "Генк".

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Первый матч нашей команды пройдет в Бельгии 3 августа в 21:00 (по Киеву). Ответный поединок команды сыграют в Киеве 10 августа в 20:30.

В свою очередь, "оранжево-черные" прокомментировали результаты жеребьевки.

"Независимо от того, какой соперник нам достался, мы тренируемся и готовимся ответственно абсолютно к каждому. Понимаем, чтобы побеждать, на поле нужно выкладываться максимально. Еврокубковые матчи – всегда испытание, но мы верим в себя, постараемся хорошо подготовиться, чтобы пройти дальше. Цель – групповой этап. Большого опыта встреч с бельгийскими клубами у меня нет, но мы прекрасно понимаем, что поединок будет непростым. Сейчас футбол на техническом уровне очень вырос и прибавил, поэтому вся команда должна быть готова, чтобы себя проявить", - заявил полузащитник "Шахтёра" Педриньо.

Также своем мнение о противнике донецкого клуба рассказал и защитник команды Марлон Сантос.

"Генк" – хороший клуб. В любом случае Лига чемпионов – это тот турнир, то соревнование, в котором простых команд нет. Мы должны понимать это и сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Но кто бы ни стоял на пути, ДНК нашей игры остается одной и той же – демонстрировать наилучший футбол. Несомненно, тренерский штаб подготовит команду, принимая во внимание свою философию, а мы постараемся воплотить ее на поле", - сообщил он.

Пресс-центр обнародовал комментарий главного тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ – "Галатасарай", было бы точно так же тяжело, как и с «Генком», потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные", - говорит тренер.

Он также высказал свое мнение о бельгийском футболе и чемпионате этой страны. В частности, рассказал и о "Генке".

"Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне "Генк" завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и "Шахтер", - отметил Де Дзерби.

По его словам, нет особой разницы, где состоится первый поединок – на выезде или на своем поле.

"В принципе, без разницы, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один", - ответил тренер.

Тренер "Шахтера", к тому же, сообщил, хватит ли времени до первого матча с "Генком", чтобы набрать кондиции нашей команде.

"Сначала мы должны победить в этих матчах, которые предшествуют Лиге чемпионов. И у того же "Генка" до игры с нами будет немного официальных поединков. Отвечая на ваш вопрос, должно быть достаточно, мы стараемся, чтобы было именно так", - добавил он.