Свитолина обыграла немку в тяжелом поединке, а сестры Киченок совершили драматичный камбэк. Олимпиада 2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио стартовала с победы. 26-летняя спортсменка добыла нелегкую победу над немкой Лаурой Зигемунд.

Свитолина контролировала поединок, но на каком-то этапе едва не позволила вернуться сопернице в игру. Однако украинке удалось дожать оппонентку. Счет партии - 6:3, 5:7, 6:4. В 1/16 финала Свитолина сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович.

Кроме того, украинские сестры-теннисистки Надежда и Людмила Киченок квалифицировались во второй раунд Олимпиады-2020, обыграв в трех сетах представительниц Индии - Саню Мирзу и Анкиту Райну.

Украинки провалили первую партию, проиграв всухую со счетом 0:6, однако потом добавили оборотов и устроили камбэк. Сестры в драматическом стиле взяли второй сет: они победили на тай-брейке со счетом 7:6 (7:0). А в решающей партии они тоже оказались чуточку сильнее - 10:8.

В следующем круге сестры встретятся с победителями пары Хорватия (Юрак/Векич) - США (Меличар/Риск).