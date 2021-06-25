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Спорт Сегодня, 17:5750
Вторую бронзу Украине на Олимпиаде в Токио принес украинский фехтовальщик Рейзлин

В Японии на Олимпийских играх украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин принес вторую бронзовую медаль в копилку нашей сборной.

Он со счетом 15:12 победил итальянца Андреа Сантарелли.

Сантарелли сперва вышел вперед с результатом 4:1, однако украинец сумел перехватить инициативу и довел встречу до победы.

На своем пути к бронзовой медали Игорь Рейзлин победил сначала швейцарцев Бенджамена Штеффена (15:11) и Макса Гейнцера (15:12). А в 1/4 финала Рейзлин победил Мохаммеда Ельсайеда из Египта - 15:13. В полуфинале Рейзлин уступил французу Ромену Канноне.

Это вторая медаль Украины на Олимпиаде. Ранее бронзу выиграла дзюдоистка Дарья Билодид.

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Вторую бронзу Украине на Олимпиаде в Токио принес украинский фехтовальщик Рейзлин
Вторую бронзу Украине на Олимпиаде в Токио принес украинский фехтовальщик Рейзлин
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