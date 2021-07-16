Ольга Харлан прокомментировала свое поражение на Олимпиаде в Токио

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая сенсационно проиграла в первом же поединке на Олимпиаде в Токио, прокомментировала свое поражение.

Об этом она написала в Инстаграм.

По ее словам, неудача была вызвана психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной…

"Смогу ли я заработать медаль?" , "А мне же так она НУЖНА!" "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня.

Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…", - написала она.

Также Харлан горячо поблагодарила своих тренеров и Национальную федерацию фехтования за то, что они сделали все возможное, чтобы ее подготовка вообще состоялась.