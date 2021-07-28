Украинский дзюдоист Хаммо проиграл матч за "бронзу" россиянину на Олимпиаде

Украинский дзюдоист Яков Хаммо уступил "бронзу" россиянину Тамерлану Башаеву на Олимпийских играх, которые проходят в Токио в весе до ста килограммов.

Отметим, что Башаев, который представлял ОКР на Играх, является 1-м номером мирового рейтинга.

Хаммо удалось выиграть утешительный поединок у узбекского спортсмена Бехмурода Олтибоева. А Башаев проиграл бой в полуфинале грузину Гураму Тушишвили. При этом перед поединком с грузином Башаев одолел сенегальского дзюдоиста Мбаньика Ндиайе и француза Тедди Ринера.

Во втором поединке за бронзу француз Тедди Ринер одержал победу над японцем Хисайоши Харасавой. А в финале грузин Тушишвили уступил чеху Лукашу Крпалеку.

Башаев добавил российской сборной 33-ю медаль. Всего ОКР на данным момент получил 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. В медальном зачете команда занимает четвертое место.