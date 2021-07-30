Бронзу на Олимпиаде в Токио выиграла Свитолина

Первая ракетка Украины выиграла пятую бронзу для Украины на Олимпийских играх в Токио. Украина взяла медаль в теннисе впервые в истории.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзу на Олимпийских играх.

Украинка победила со счетом – 1:6, 7:6, 6:4. Отметим, что Украина взяла медаль в теннисе впервые в истории на Олимпийских играх.

Ранее лучшим результатом украинских игроков на Олимпиадах был полуфинал сестер Алены и Катерины Бондаренко в 2008 году в Пекине.

Счет теннисисток в личных встречах 2:1 в пользу Элины. Напомним, в полуфинале Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии – 3:6, 1:6. Рыбакина проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии – 6:7, 6:4, 3:6.

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Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:6, 6:4

В активе сборной Украины на Олимпийских играх в Токио пять медалей и все они — бронзовые. Дарья Белодед заняла третье место в соревнованиях по дзюдо в категории до 48 килограмм, Игорь Рейзлин выиграл медаль в соревнованиях по фехтованию, третью награду завоевал тандем Елена Костевич/Олег Омельчук, выступающий в пулевой стрельбе из пистолета, а четвертую бронзовую медаль выиграл пловец Михаил Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.

Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.