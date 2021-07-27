Пловец Романчук принес первое серебро Украине

В ночь на 1 августа (по Киевскому времени) пловец из Ровно Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

24-летний спортсмен стал вторым в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Об этом свидетельствуют данные о результатах состязаний на сайте Игр.

После старта Романчук существенно отставал от соперников, плывя с 8-7-м результатом. Однако затем резко развил скорость и на 450 метрах уже вышел на второе место. За 200 метров соревнующиеся начали финишный спурт. За 50 метров до финиша украинец плыл третьим, а затем сумел обойти конкурента из Германии Флориана Веллброка. Михаил завершил заплыв на втором месте. Золото взял 21-летний американец Роберт "Бобби" Финке.

В заплыве также участвовал еще один спортсмен из Украины Сергей Фролов. Он финишировал с последним результатом - восьмым.

Медаль Романчука стала первым серебром Украины на летней Олимпиаде в Токио. До этого наши спортсмены взяли пять бронзовых наград, одна из которых - того же Романчука, добытая им на дистанции 800 метров.