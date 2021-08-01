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Спорт Сегодня, 15:4156
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки

Сегодня, 7 августа, в Токио на Олимпийских играх-2020 состоялся финал в артистическом плавании (вольная программа, синхронное плавание).

Украинская команда спортсменок, опередив Японию, заработала бронзовую медаль.

Нашу страну представляли Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно.

Золото взяли спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР), а второе место досталось синхронисткам из Китая.

Таким образом, девушки принесли Украине одиннадцатую бронзовую медаль Олимпиады-2020. Всего украинские спортсмены на данный момент завоевали 17 медалей - одно золото, 5 серебряных и 11 бронзовых наград.

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