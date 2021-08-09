 

от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук

Спорт Сегодня, 14:3675
от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук

Украинский футболист, нападающий португальского клуба "Бенфика" и национальной сборной страны после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком" отказался давать интервью на камеру на русском языке.

Об этом в своем Telegram-канале "Вы кого мне притащили" рассказал заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс", москвич Максим Алланазаров, которому таки удалось пообщаться с Яремчуком, однако не на камеру.

Алланазаров рассказал, что после игры ему удалось пробраться к автобусу "Бенфики" и немного поговорить с 25-летним Романом Яремчуком. При этом он добавил, что не знает украинского языка, а футболист отказался общаться на камеру на русском.

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Теги: news, новости, Украина, Яремчук, 7dniv, 7dnivinfo  
от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
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