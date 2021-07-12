Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду

В туринском "Ювентусе" заявили, что рассматривают вопрос продажи своей главной звезды, бомбардира из Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает сайт Marca.

Руководство команды допустило, что 36-летний нападающий может покинуть состав команды уже в ближайшее время, до наступления осени. Причиной появления идеи о расставании с футбольной знаменитостью стали финансовые трудности, с которыми столкнулся клуб. Ведь в год Роналду получает 31 миллион евро.

Уход португальца может существенно снизить расходы команды.

В то же время Криштиану Роналду, по информации журналистов, и сам уже не против покинуть команду. Известно, что он общался с представителями мадридского "Реала".