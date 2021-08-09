 

Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу

Спорт Вчера, 20:1581
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу

В среду, 18 августа, футбольная сборная Украины получила нового наставника. Им согласился стать Александр Васильевич Петраков.

Руководство УАФ предложило ему должность с приставкой "исполняющий обязанности" и он согласился на эту работу в крайне непростой час.

Александр Петраков - это самый титулованный тренер в качестве наставника сборной Украины на международном уровне. Вместе с юношеской сборной Украины он выиграл чемпионат мира 2019, проходивший в Польше.

Рассказываем, что о нем известно

Спасибо арабам

Буквально до последнего момента заседания исполкома УАФ в качестве наставника сборной Украины рассматривался Сергей Ребров. Он вел напряженные переговоры о возможности работы в сборной Украины с ФК "Аль-Айн" (ОАЭ), где ранее заключил тренерский контракт. В момент еще было неизвестно, останется ли у руля сборной Андрей Шевченко или нет.

Переговоры Реброва с "Аль-Айном" о разрыве продолжались даже в день, когда имя нового наставника сборной Украины уже должны были объявить.

В итоге Реброва арабы пока так и не отпустили в сборную - правда, переговоры продолжаются. По данным журналиста Романа Бебеха, Ребров был согласен даже на сокращение своей зарплаты ради возможности тренировать сборную Украины. И в УАФ на него по-прежнему рассчитывают в качестве "основного".

Вторым вариантом был экс-наставник харьковского "Металлиста" времен его расцвета Мирон Маркевич. Однако после того, как Мирон Богданович понял, что в УАФ основную ставку делают на Реброва, то обиделся и ушел даже с административной работы в федерации.

Третьим и единственным оставался Петраков. В случае и его отказа сборная могла выйти на решающий отрезок борьбы за выход на чемпионат мира вообще без главного тренера.

Вероятно, именно поэтому Александр Васильевич и согласился на довольно обидное условие - назначение на период, пока Ребров не может возглавить сборную Украины. Это предусматривает и его контракт. 

Петраков скорее всего понимает сложное положение сборной Украины в отборе на следующий чемпионат мира-2022 в Катаре. И в том числе поэтому принял непростое для себя решение возглавить сборную Украины.

В интервью после своего назначения он признался, что начал плохо спать.

"Эмоции...их сейчас просто нет. Ну, я очень рад. Мне предложили и попросили, чтобы я помог ассоциации футбола. Я понимаю, какую ношу я взял на себя. Но прямо говорю. Это пять игр (оставшиеся на групповом этапе отбора на ЧМ-2022 - Ред.), которые как на чемпионате мира. Проиграл - вылетел. Всё.

Так что я беру на себя эту ношу. Не нужно ничего говорить, что там не было очков (сборная Украины после первых трех игр группового этапа набрала лишь 3 очка - Ред.), не было времени (на подготовку - Ред.) к игре. Этого я говорить не буду. Мы сделаем все вместе, чтобы поехать в Катар. Это у нас одна такая мечта, у меня мечта. Мы все хотим в Катар поехать на чемпионат мира", - сказал он после назначения наставником сборной Украины.

"Александра Васильевича уважаю как высококлассного специалиста - будет интересно с ним поработать", - прокомментировал назначение опытный пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский.

Ждать ли перемен в составе?

Новый наставник с первого же дня работы начал принимать решение о добавлении новых футболистов в состав сборной Украины.

Он перевел из резервного в основной список участников ближайшего тренировочного сбора команды Украины защитника-легионера Тараса Качарабу из пражской "Славии" (Чехия) и нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана, которых хорошо знает.

В кандидаты на сборную Петраков включил полузащитника "Зари" Сергей Булецу (права на него принадлежат киевскому "Динамо").

Также пока неизвестно отношение Александра Петракова участию в сборной украинских футболистов, играющих в России. Впрочем, есть прецеденты, когда игравший некоторое время в "Уфе" Александр Зинченко был вызван в сборную уже из "Манчестер Сити", проявив себя самым лучшим образом и став капитаном команды.

"Всё может случится", - сказал он в первом интервью после назначения, не конкретизируя, кого именно имел ввиду.

Сам Петраков в свою бытность футболистом являлся защитником, поэтому не исключено, что он обратит свое внимание на опытнейшего Ярослава Ракицкого, выступающего за чемпиона России "Зенит", а также Ивана Ордеца ("Динамо Москва").

Первые игры отбора, особенно домашние встречи с не самыми сильными Финляндией и Казахстаном, в каждой из которых сборная Украины пропускала, показывают, что защита главной команды страны сейчас особенно нуждается в усилении. Недобирать из-за этого очки в угоду политике - стратегия сомнительная.

Тренерский штаб

Александр Петраков пригласил в сборную Украины в качестве своего помощника Андрея Анненкова из "Черноморца", тренером вратарей - Вячеслава Кернозенко, тренеров по физподготовке - Вячеслава Ружинцева и Ивана Баштового. 

Также как тренер приглашен Александр Шовковский, который входил в состав тренерского штаба Андрея Шевченко на Евро-2020.

Ближайшая игра Александра Петракова в качестве наставника сборной Украины состоится уже менее, чем через 2 недели. Сборной Украины в среду, 1 сентября, предстоит сыграть на выезде с Казахстаном. А в субботу, 4 сентября - дома против действующих чемпионов мира из Франции.

Мнение экспертов

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в комментарии "Стране" вспомнил ряд историй связанных с Александром Петраковым и его непростыми отношениями с футбольными чиновниками в Украине. 

"На мой взгляд, в свое время с Петраковым поступили очень нехорошо, когда его перевели с поста главного тренера сборной Украины. После того, как он выиграл чемпионат мира с командой 20-летних его запнули в 16-летние вместо того, чтобы доверить работать с молодежной сборной страны. Плюс чудовищная задержка с премиальными. Насколько я помню им до конца года (чемпионат мира завершился в июне 2019 - Ред.) задержали эту выплату. Сделали из этого с одной стороны показательную, а с другой истерическую вещь, т.е. явно футбольные чиновники были не готовы к тому, что подопечные Петракова станут чемпионами мира", - сказал Франков.

Также он выразил мнение, что теперь сборная Украины может перейти на игру с 5-ю защитниками, так как именно такая тактика принесла Петракову победу на чемпионате мира.

"С другой стороны, я прекрасно его понимаю. Сейчас он получил просто исторический шанс для себя. Он уважаемый человек, с хорошей биографией. Очень футбольный, 64 года. Всё это время он провел в футболе, будучи воспитанником киевского "Динамо", - добавил Франков.

Футбольный журналист Роман Бебех в комментарии "Стране" предположил, может ли Александр Петраков остаться и дальше главным тренером сборной Украины, если он даст результат, но вернется Ребров.

"Хотелось бы, чтобы это не было так, что он просто должен довести команду из точки А в точку Б. Если он даст результат, пусть он дальше работает, чтобы было честно".

По мнению эксперта, тактика сборной будет зависеть, как и прежде, от противника. 

"Понятно, что будет много дискуссий про стиль футбола, который мы теперь будем демонстрировать. Мы вроде бы строили футбол, основанный на контроле мяча. Но если мы внимательно посмотрим на Евро-2020 (2021), то мы не все игры так играли. Шевченко тоже отходил от этой концепции. Хотелось бы, чтобы Петраков строил тоже футбол в зависимости от того, против кого мы играем. Я думаю, он это и будет делать. Я думаю, он не будет строить чисто контратакующий футбол (который принес победу на юношеском чемпионате мира - Ред.). Мы играем со сборной, которая нам по силам - мы играем "на мяче", мы играем с сильной сборной - больше от обороны. Поэтому если кто-то думает, что он всех загонит сейчас а-ля как при Фоменко, то я думаю, что такого не будет", - сказал Бебех.

Также он назвал позитивным то, что Петраков начал вызывать футболистов из не топ-клубов.

"Даже "Зарю" он (Шевченко - Ред.) обделял вниманием и я знаю, что футболисты и руководство клуба все обижались - почему так несправедливо получается? Я за то, чтобы вызывали по заслугам, а не по тому, где они играют", - поделился Бебех. 

В качестве примера он привел новых чемпионов Европы - сборную Италии, в составе которых были игроки от условного аутсайдера чемпионата "Вероны" до "Интера".

"Я думаю, что Петраков будет чаще присутствовать на матчах УПЛ, чем Шевченко", - резюмировал футбольный эксперт.

Биография Александра Петракова

Он родился 6 августа 1957 года в Киеве. В СССР был футболистом, выступая за молодежную команду "Динамо", а также "Локомотив" (Винница), "СКА" (Киев), "Днепр" (Черкассы), "Авангард" (Ровно), "Колос" (Никополь). 

В качестве тренера он помогал "Торпедо" (Запорожье), "ЦСКА-2" (Киев), "Спартак" (Сумы), ФК "Винница".

С 2010 года он начал готовить юношеские сборные Украины разных возрастов. Венцом его работы с молодыми футболистами стал выигрыш чемпионата мира-2019.

Его воспитанниками являются Миколенко, Попов, Лунин, Конопля, Бондарь, Супряга, Корниенко, Хахлев, Бескоровайный и другие.

Напомним, как проходил финал того исторического турнира.

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