 

Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил

Спорт Сегодня, 09:3833
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил

В воскресенье, 29 августа, атакующий футболист парижского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси впервые дебютировал за свою новую команду в игре чемпионата Франции против "Реймса".

Об этом сообщает FootballUA.

Знаменитый спортсмен вышел на замену вместо Неймара в середине второй сорокапятиминутки и отыграл около 30 минут игрового времени. Голов Месси не забил, но его команда выиграла со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Контракт 34-летнего легендарного футболиста с "ПСЖ" рассчитан на два сезона.

Напомним, в начале августа Месси ушел из клуба "Барселона", за которую выступал с 2000 года. Слухи об уходе из клуба стали появляться еще год назад Тогда СМИ писали, что у Месси нарастает недовольство действиями руководства "Барселоны". Но ушел он из испанского клуба только год спустя.

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