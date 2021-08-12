Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил

В воскресенье, 29 августа, атакующий футболист парижского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси впервые дебютировал за свою новую команду в игре чемпионата Франции против "Реймса".

Об этом сообщает FootballUA.

Знаменитый спортсмен вышел на замену вместо Неймара в середине второй сорокапятиминутки и отыграл около 30 минут игрового времени. Голов Месси не забил, но его команда выиграла со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Контракт 34-летнего легендарного футболиста с "ПСЖ" рассчитан на два сезона.

Напомним, в начале августа Месси ушел из клуба "Барселона", за которую выступал с 2000 года. Слухи об уходе из клуба стали появляться еще год назад Тогда СМИ писали, что у Месси нарастает недовольство действиями руководства "Барселоны". Но ушел он из испанского клуба только год спустя.