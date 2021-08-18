 

Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира

Спорт Сегодня, 10:2538
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира

Вчера, 4 сентября, сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира, командой Франции в отборочном матче на ЧМ-2022.

Примечательно, что "желто-синие" первыми открыли счет, но удержать победу не смогли. Игра завершилась со счетом 1:1.

Этот результат оставляет нашей команде призрачные шансы попасть на ЧМ-2022 при удачном раскладе в групповом турнире. Но, увы, тут уже не все зависит от украинских футболистов.

И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков на послематчевой пресс-конференции после поединка с командой Франции заявил о том, что шансы на благоприятный исход турнира у команды еще есть.

"Мы играли  с чемпионами мира, я поблагодарил команду за все. Мы остаемся в игре", - заявил Александр Петраков, как передает пресс-служба УАФ.

Коуч также объяснил отсутствие в составе одного из лучших полузащитников Руслана Малиновского.

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в основу. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше", - заявил Петраков.

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