30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси может заработать за три года 110 млн евро.

Об этом сообщает L’Équipe.

По информации журналистов, базовая зарплата 34-летнего футболиста составит 30 млн евро в год после вычета налогов. При этом в сумму входит один миллион в криптовалюте.

При этом если Месси останется в ПСЖ еще на два сезона, то получит в качестве бонуса за лояльность еще 20 млн евро.

Напомним, атакующий футболист парижского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси впервые дебютировал за свою новую команду в игре чемпионата Франции против "Реймса".