 

После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ

Спорт Сегодня, 10:1050
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ

Похоже, дела во французском ПСЖ у великого Лео Месси не заладились и он уже открыто проявляет свое недовольство.

В матче шестого тура чемпионата Франции ПСЖ принимал на своем поле "Лион". Игра для парижан выдалась нервной и тяжелой. Они первыми пропустили гол на 54 минуте матча, Гол на счету полузащитника "ткачей" Лукаса Пакеты. Но спустя всего 12 минут Неймар реализовал пенальти, сравняв счет.

А вот потом, на 76 минуте и произошел инцидент, который едва ли не затмил все происходящее на поле. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино решил снять с поля великого аргентинца (вместо Лео на поле вышел Ашраф Хакими). Лео Месси ушел на скамейку запасных и проходя мимо коуча демонстративно отказался пожать протянутую ему руку. При этом Месси что-то сказал в его адрес. Свидетелями этой сцены стали десятки тысяч болельщиков на стадионе.

Судья добавил к матчу четыре минуты и на исходе добавленного времени ПСЖ сумел вырвать победу. Гол на счету другого аргентинца Мауро Икарди.

Добавим, что у Месси за три матча в составе ПСЖ ни одного результативного действия на поле - 0 голов и 0 асистов. А ПСЖ после этой победы набрал 18 очков и лидирует в турнирной таблице.

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