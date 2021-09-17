 

На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера

Спорт Сегодня, 18:4164
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера

Накануне поединка, за который украинский тяжеловес Александр Усик гарантированно заработает более 100 млн гривен, спортсмены провели дуэль взглядов. 

Украинский супертяжеловес пришел на встречу со своим спортсменом - чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в костюме суперзлодея вселенной DC Comics - Джокера.

"Я здесь", - подписал он фото в Instagram.

Джошуа превосходит Усика в росте. Британец на голову выше украинского спортсмена. Поэтому эксперты уже предполагают, что Усику придется максимально использовать скорость, ноги и активность в ринге, чтобы победить соперника.

Аналитики прогнозируют, что поединок года завершится досрочно и 67% ставят на победу британца.

Отметим, что Усик появился на битве взглядов в эффектном образе. На нем была темно-зеленая рубашка, желтая жилетка и оранжевый костюм, как у Джокера.

На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Усик, Джокер, 7dniv, 7dnivinfo  
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки
Пловец Романчук принес первое серебро Украине
Пловец Романчук принес первое серебро Украине
Бронзу на Олимпиаде в Токио выиграла Свитолина
Бронзу на Олимпиаде в Токио выиграла Свитолина

Новости по теме

Завоевавший пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио пловец Максим Крипак стал Героем Украины
Завоевавший пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио пловец Максим Крипак стал Героем Украины
17-сен-2021, 12:56
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
24-авг-2021, 20:23
Подозрение за перфоманс в костюме Бэтмена готовят экс-нардепу Геннадию Балашову
Подозрение за перфоманс в костюме Бэтмена готовят экс-нардепу Геннадию Балашову
12-авг-2021, 23:20
Умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
Умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
8-авг-2021, 09:48
Украинский дзюдоист Хаммо проиграл матч за
Украинский дзюдоист Хаммо проиграл матч за "бронзу" россиянину на Олимпиаде
30-июл-2021, 14:35

Последние новости

21:59
События
В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax
21:57
События
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
21:55
Политика
Восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци возмущены нардепы
19:13
Политика
Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы
18:41
Спорт
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
18:31
События
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
18:30
События
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
17:47
Политика
Посадят на крючок бизнес, поставят под контроль СМИ. Что значит принятый Радой закон об олигархах
15:46
События
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
15:07
События
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
14:46
Политика
За законопроект об олигархах во втором чтении проголосовала Рада
12:27
События
Окончание пандемии коронавируса в следующем году прогнозируют в Moderna
12:25
События
Обязательные санкции против "Северного потока-2" поддержала палата представителей Конгресса США
12:24
События
Участие в сертификации газопровода "Северный поток-2" примет польская компания
10:31
События
Как в Украине меняют трудовое законодательство
10:29
Политика
В США Зеленский встретился со своим другом Борисом Джонсоном
10:27
События
В МВД заявили, что стрельбу по авто Шефира вели патронами, в которых меняли порох
10:24
События
На Генассамблее ООН премьер Британии признался, что хотел сменить имя
10:22
События
23 сентября в Украине будет пасмурно и местами дождливо
09:44
События
Макрон возвращает посла Франции в США после разговора с Байденом

Новости ТОП-7

Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом1903
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20211226
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20211188
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20211176
Какими иностранными языками владеет секретарь Данилов не знают в СНБО874
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ449
Заблокировать правительственный квартал хотят ФОПы в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов308

Досуг

Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт.
Сегодня, 19:5461
Химиотерапия
Химиотерапия
Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.
Сегодня, 19:1557
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца.
Сегодня, 14:4388
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
Вчера, 18:24148
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
Вчера, 12:01131
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Стоит ли рассматривать вариант покупки первичной недвижимости в новостройках Чернигова?
21-сен-2021, 19:49200

События

В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax
В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax
Американская фармкомпания Novavax и ее партнер Институт сыворотки Индии подали нормативные документы во Всемирную организацию здравоохранения для внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях вакцины против COVID-19.
Сегодня, 21:5944
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
Россия углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".
Сегодня, 21:5751
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
В Украине на крупных розничных автозаправках подешевел бензин и подорожало дизтопливо.
Сегодня, 18:3163
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
В Днепре в здании гимназии №136 дежурит полиция после того, как в соцсетях были опубликованы угрозы расправы с учениками и преподавателями.
Сегодня, 18:3076
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
В регионах с 23 сентября так и не закрыли школы, в которых вакцинированы менее 80% учителей.
Сегодня, 15:4681
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
Операторы газотранспортных систем (ГТС) четырех стран - Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали совместное соглашение о создании водородного коридора.
Сегодня, 15:0780
7 Днів