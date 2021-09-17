На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера

Накануне поединка, за который украинский тяжеловес Александр Усик гарантированно заработает более 100 млн гривен, спортсмены провели дуэль взглядов.

Украинский супертяжеловес пришел на встречу со своим спортсменом - чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в костюме суперзлодея вселенной DC Comics - Джокера.

"Я здесь", - подписал он фото в Instagram.

Джошуа превосходит Усика в росте. Британец на голову выше украинского спортсмена. Поэтому эксперты уже предполагают, что Усику придется максимально использовать скорость, ноги и активность в ринге, чтобы победить соперника.

Аналитики прогнозируют, что поединок года завершится досрочно и 67% ставят на победу британца.

Отметим, что Усик появился на битве взглядов в эффектном образе. На нем была темно-зеленая рубашка, желтая жилетка и оранжевый костюм, как у Джокера.