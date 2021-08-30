 

Усик прокомментировал бой с Джошуа

Спорт Сегодня, 10:5373
Усик прокомментировал бой с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик, который пришел на дуэль взглядов с Джошуа в костюме Джокера, считает, что предстоящий поединок войдет в историю.

Об этом спортсмен сказал на пресс-конференции перед схваткой, пишет Sky Sports.

Украинский супертяж рассказал о хорошем самочувствии, а также сообщил, что очень ждал боя с Джошуа. По его словам, он благодарен своей команде за усилия, которые она приложила для организации боя. По мнению украинца, такие поединки как этот оставят след в истории. 

Также Усик поделился мнением, что об этом поединке потом будут много говорить, его будут освещать в газетах и на ТВ. Украинец заявил, что он и Джошуа собственными руками делают историю.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Усик, Джошуа, 7dniv, 7dnivinfo  
Усик прокомментировал бой с Джошуа
Усик прокомментировал бой с Джошуа
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки
Пловец Романчук принес первое серебро Украине
Пловец Романчук принес первое серебро Украине

Новости по теме

На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
Вчера, 18:41
Спикер Разумков рассказал, что станет главной осенней темой для Рады
Спикер Разумков рассказал, что станет главной осенней темой для Рады
30-авг-2021, 10:13
Присутствие НАТО в Черном море увеличить предложил Зеленский
Присутствие НАТО в Черном море увеличить предложил Зеленский
27-авг-2021, 17:47
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
24-авг-2021, 20:23
Украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио
Украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио
27-июл-2021, 17:43

Последние новости

12:49
События
Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
12:46
События
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
12:38
События
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
10:53
Спорт
Усик прокомментировал бой с Джошуа
10:51
События
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
10:49
События
Закон об олигархах одобрила посол Британии
10:47
Политика
"Слуга народа" Буймистер об угрозе исключения из фракции: "Хочу, чтобы президент сказал об этом в глаза"
10:45
События
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
10:43
События
Украинцев и граждан Ватикана и Канады, Киев вывез из Афганистана
10:40
События
Стрелок в США устроил бойню в супермаркете. Ранены 12 человек, один погиб
10:39
События
Главного испанского сепаратиста Пучдемона арестовала Италия
09:54
События
Арест до ноября продлили кабминовскому террористу Прохничу
09:52
События
Очки имитирующие алкогольное опьянение полицейские дали поносить студентам Одессы
08:42
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021
Вчера, 2021-09-23
21:59
События
В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax
21:57
События
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
21:55
Политика
Восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци возмущены нардепы
19:13
Политика
Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы
18:41
Спорт
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
18:31
События
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо

Новости ТОП-7

Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом2274
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20211373
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20211232
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ506
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021380
Как в Украине меняют трудовое законодательство371
Заблокировать правительственный квартал хотят ФОПы в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов352

Досуг

Что такое представительская полиграфия
Что такое представительская полиграфия
Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.
Сегодня, 12:2153
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт.
Вчера, 19:54123
Химиотерапия
Химиотерапия
Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.
Вчера, 19:15113
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца.
Вчера, 14:43125
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
22-сен-2021, 18:24172
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
22-сен-2021, 12:01151

События

Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
Тринадцатилетний Максим, первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце, спустя несколько дней после операции чувствует себя хорошо. 
Сегодня, 12:4944
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
В городе Черноморске Одесской области, где ранее пьяный киевлянин разбил пять машин, в этот раз 17-летний подросток без прав за рулем иномарки протаранил сразу шесть автомобилей.
Сегодня, 12:4643
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
Появились новые подробности о похищении дочери депутата Полтавского областного совета, о котором стало известно накануне.
Сегодня, 12:3846
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которую расстреляли несколько дней назад под Киевом, попали 18 пуль.
Сегодня, 10:5176
Закон об олигархах одобрила посол Британии
Закон об олигархах одобрила посол Британии
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отозвалась о принятии Верховной Радой закона об олигархах.
Сегодня, 10:4968
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло за собой более 9,6 миллионов гривен убытков.
Сегодня, 10:4580
7 Днів