Усик прокомментировал бой с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик, который пришел на дуэль взглядов с Джошуа в костюме Джокера, считает, что предстоящий поединок войдет в историю.

Об этом спортсмен сказал на пресс-конференции перед схваткой, пишет Sky Sports.

Украинский супертяж рассказал о хорошем самочувствии, а также сообщил, что очень ждал боя с Джошуа. По его словам, он благодарен своей команде за усилия, которые она приложила для организации боя. По мнению украинца, такие поединки как этот оставят след в истории.

Также Усик поделился мнением, что об этом поединке потом будут много говорить, его будут освещать в газетах и на ТВ. Украинец заявил, что он и Джошуа собственными руками делают историю.