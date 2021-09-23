Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы украинского боксера Александра Усика, заявил, что наш спортсмен уверен в своей победе на 1000%.

Его слова приводит YouTube-канал Boxing UK.

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не надо быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощность. Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко", - сказал он.

В то же время Красюк добавил, что супертяжеловес Усик может отправить в нокаут соперника одним ударом в подбородок.

"Надо только провести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", - уточнил он.