 

Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%

Спорт Сегодня, 14:2160
Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы украинского боксера Александра Усика, заявил, что наш спортсмен уверен в своей победе на 1000%.

Его слова приводит YouTube-канал Boxing UK.

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не надо быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощность. Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко", - сказал он.

В то же время Красюк добавил, что супертяжеловес Усик может отправить в нокаут соперника одним ударом в подбородок.

"Надо только провести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", - уточнил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Усик, Джошуа, 7dniv, 7dnivinfo  
Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%
Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%
Усик прокомментировал бой с Джошуа
Усик прокомментировал бой с Джошуа
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Тренер сборной Украины рассказал о ничьей с чемпионами мира
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Лео Месси впервые дебютировал за "ПСЖ", но голов не забил
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
Из-за финансовых проблем в "Ювентусе" задумались о продаже Роналду
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки
Бронзовые медали на Олимпиаде завоевали украинские синхронистки

Новости по теме

Усик прокомментировал бой с Джошуа
Усик прокомментировал бой с Джошуа
Вчера, 10:53
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
23-сен-2021, 18:41
Бацька объяснил, зачем выращивает на своем участке арбузы
Бацька объяснил, зачем выращивает на своем участке арбузы
25-авг-2021, 22:02
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
24-авг-2021, 20:23
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
9-авг-2021, 19:10

Последние новости

17:35
События
Впервые за 15 лет ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха
17:34
События
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру
17:32
События
Дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении попросили талибы мир
14:21
Спорт
Усик накануне боя с Джошуа заверил, что уверен в своей победе на 1000%
14:20
События
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
12:18
События
Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
12:16
События
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
12:13
События
На военнослужащую в США напали афганские беженцы
09:33
События
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ
09:31
Политика
Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости
09:29
События
С санкциями для украинских олигархов Евросоюз не спешит
09:27
События
Показать текст закона об олигархах в последней редакции попросил глава Венецианской комиссии
09:25
События
12-летний школьник в Одесской области поджег церковь чтобы отомстить однокласснику за буллинг
08:59
События
Российский миллиардер Галицкий сообщил о загадочной болезни
08:57
События
Двое в центре Одессы устроили дуэль на костылях прямо на проезжей части
08:50
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2021
Вчера, 2021-09-24
20:47
События
В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке
20:44
События
Доктор Комаровский сообщил, как пережил клиническую смерть втайне от жены
19:17
События
"Предотвратить коллапс власти". Адвокат назвал цель иска Тупицкого против Офиса Зеленского
15:39
События
В МОН заявили что если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20211529
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 20211249
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 20211154
Как в Украине меняют трудовое законодательство586
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных430
В своей речи в ООН Зеленский процитировал Путина на русском языке265
Восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци возмущены нардепы263

Досуг

Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Тротуарная плитка очень популярна в нашей стране уже долгие годы. Она не только привлекательного внешнего вида, но и очень прочная и служит долгое время без потери первоначального качества. Какую конкретно тротуарную плитку купить? Цена на материал? Как выглядит? Как правильно укладывать
Сегодня, 14:0669
Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
Залог качественных и конкурентоспособных изделий — детали, изготовленные точно в размер, без малейших дефектов и изъянов. Чтобы получить результаты высокого уровня, необходимо применение высокоточного оборудования: фрезерных, токарных станков, термопластавтоматов.
Сегодня, 09:4588
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Начинать изучать английский язык никогда не поздно. Главное иметь для этого мотивацию и цель. Например, желание уехать за границу на постоянное место жительства или получить работу в крупной международной компании, поступить в престижный западный или европейский вуз.
Сегодня, 09:4377
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Интернет-магазин резины Tireshop предлагает большое разнообразие покрышек финского бренда. Благодаря широкому ассортименту каждый сможет подобрать для себя подходящий вид автопокрышек для любого варианта техники: от легковых автомобилей до грузовых.
Вчера, 17:10151
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
В современном деловом мире с каждым годом повышается востребованность профессии менеджера. Но следует заметить, что под этим термином могут пониматься различные специальности, часто далекие друг от друга.
Вчера, 17:01162
Что такое представительская полиграфия
Что такое представительская полиграфия
Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.
Вчера, 12:21144

События

Впервые за 15 лет ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха
Впервые за 15 лет ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха
Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые "Руководящие принципы по качеству воздуха", документ не обновлялся в течение 15 лет. Рекомендации ужесточили.
Сегодня, 17:3555
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру
За новостями о покушении на Сергея Шефира как-то потерялась еще одна, не менее интригующая криминальная сюжетная линия.
Сегодня, 17:34118
Дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении попросили талибы мир
Дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении попросили талибы мир
В "Талибане" от Международного сообщества потребовали дать движению, захватившему власть в Афганистане, 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.
Сегодня, 17:3253
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
Во Львовской области пограничники отделения "Салаши" задержали мигрантов из Турции и Азербайджана, которые незаконно пытались попасть в Евросоюз.
Сегодня, 14:2061
Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
Грузия планирует подать заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года.
Сегодня, 12:1870
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
В субботу вечером, 25 сентября, в Киеве могут закрыть на вход три станции метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Сегодня, 12:1670
7 Днів