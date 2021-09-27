 

Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул

Спорт Сегодня, 10:4692
Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул

Британский боксер дожал американца в 11-м раунде, хотя перед этим сам дважды побывал в нокдауне.

В Лас-Вегасе завершился бой за чемпионский титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3.

Соперники с первых же секунд начали активно работать руками и в первом раунде Уайлдер выглядел предпочтительнее, постоянно попадая по Фьюри.

В третьем раунде Фьюри перехватил инициативу и отправил Уайлдера в нокдаун! Для этого британец провел быструю атаку: удар в корпус, а затем хук в голову. Уайлдер упал на канвас, но быстро поднялся.

В четвертом раунде уже Фьюри отправился на настил, причем это произошло дважды за три минуты. Фьюри, как и в первой встрече соперников, оба раза возвращался в борьбу.

Начиная с пятого раунда, британец владел преимуществом, хотя периодически пропускал точечные выпады соперника. "Цыганский король" часто шел в клинч, вытягивая силы из соперника, а после резко включал работу руками и наносил мощные удары. После одного из раундов Уайлдера осматривал доктор, но разрешил американцу вернуться в бой. В 11-м раунде Фьюри провел очередную атаку, зажав Уайлдера у канатов, и увенчал ее роскошным ударом с правой — "Бронзовый бомбардировщик", как называют Уайлдера, без сил рухнул на настил. Результат боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер был определен.

Таким образом, Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а Деонтей Уайлдер проиграл британцу второй бой из трех. Лишь первая дуэль этих соперников завершилась вничью: это произошло 1 декабря 2018 года.

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