Украинский тренер и известный футбольный эксперт Сергей Морозов умер от коронавируса

В среду, 22 октября, ушел из жизни советский футболист, украинский тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов. Причиной смерти стали последствия коронавирусной болезни.

Об этом сообщил паблик "Футбол Украины" в своем Telegram-канале.

Сергей Морозов родился в Киеве в 1950 году. Он прожил 71 год. Сергей Морозов - чемпион СССР в составе ворошиловградской "Зари". Провёл один матч за сборную СССР. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

В четырнадцатилетнем возрасте его пригласили в спортивную школу киевского "Динамо". В основную команду киевлян не попал из-за перелома ноги, полученного в товарищеском матче против "Арарата".

С сентября 2008 Сергей Морозов был футбольным аналитиком каналов "Украина" и "Футбол".