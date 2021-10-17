Американца Джонсона в первом раунде нокаутировал Федор Емельяненко

Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269.

Соревнования прошли на "ВТБ Арене" в Москве.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" в субботу, 23 октября.

Федор Емельяненко нокаутировал соперника уже в первом раунде. Последний бой 45-летний россиянин провел около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

На счету Емельяненко 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед, и 8 поражений).