Матч с самым пожилым профессиональным теннисистом мира родом из Харькова сыграл Надаль

Испанский спортсмен Рафаэль Надаль провел матч с самым старым профессиональным теннисистом планеты - 97-летним Леонидом Станиславским родом из Украины.

Об этом сообщает в Твиттере пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Как сказано в твите, выйти на корт с победителем 20 турниров Большого шлема Надалем было мечтой Станиславского.

Судя по метке, игра состоялась в теннисной академии Надаля на Майорке в Испании. О ее результатах неизвестно.

Станиславский родился 22 марта 1924 года в Харькове. В теннис Леонид Яковлевич играет уже 60 лет, хотя по профессии он авиастроитель (выпускник Харьковского авиационного института). 7 июля в харьковском теннисном клубе "Уникорт" ему вручили сертификат Guinness World Records как старейшему теннисисту в мире, участвующему в соревнованиях.

На его счету бронза чемпионата Европы в Анталье в парном разряде среди спортсменов старше 80 лет. В рейтинге ITF Станиславский занимает 31-ю строчку в возрастной категории старше 90 лет.

Его сопернику Надалю 35 лет.