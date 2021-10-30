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Спорт Сегодня, 11:2378
19-летний украинец победил россиянина и стал чемпионом мира по боксу

На Чемпионате мира по боксу - 2021 украинец Юрий Захареев в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым вырвал победу единогласным решением судей (5:0) и завоевал золотую медаль турнира.

Об этом 6 ноября сообщает в Instagram пресс-служба Федерации бокса Украины.

"После победы Александра Хижняка на мировом первенстве 2017 года у Украины снова есть чемпион мира по боксу!" - говорится в Instagram-аккаунте ФБУ.

В Федерации бокса заявили, что гордятся фантастическим достижением молодого спортсмена.

Поединок состоялся в столице Сербии Белграде. На пути к финалу украинец одержал пять побед, в том числе выиграл у двух бывших чемпионов мира. 

Юрий Захареев родился в Авдеевке. Сейчас живет в Белгород-Днестровском (именно из этого города родом один из самых известных украинских боксеров Василий Ломаченко).

Боксер выступает в первой средней весовой категории. Кроме свежего титула чемпиона мира, у Захареева за плечами победы в чемпионате Европы среди юношей и среди юниоров.

На сегодняшний день украинский боксер не потерпел ни одного поражения в спортивной карьере: он победил в 16 боях.

Отметим, что в свои 19 лет Захареев стал самым молодым чемпионом мира в истории Украины.

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