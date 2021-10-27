 

Криштиану Роналду - самый результативный игрок в истории футбола

Спорт Сегодня, 10:350
Криштиану Роналду - самый результативный игрок в истории футбола

Португалец Криштиану Роналду, который спустя дюжину лет вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", стал первым и пока единственным в мире профессиональным футболистом, который забил 800 мячей.

Свои 800-й и 801-й мячи 36-летний футболист забил 2 декабря в матче чемпионата Англии, когда его "Юнайтед" принимал "Арсенал".

Автором первого мяча во взрослом футболе португалец стал 7 октября 2002 года, когда ему было 17 лет.

Все голы Криштиану Роналду:

  • 5 голов - "Спортинг" (Лиссабон);
  • 130 голов - "Манчестер Юнайтед";
  • 450 голов - "Реал" (Мадрид);
  • 101 гол - "Ювентус" (Турин);
  • 115 голов - сборная Португалии.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Роналду давно возглавляет рейтинг из 21 лучшего бомбардира, которые забили 500+ мячей. В опубликованном 1 марта 2021 года рейтинге, когда накануне Криштиану Роналду стал автором 766 гола, он уже оказался лучшим нападающим, обойдя легендарного Пеле на один мяч (сам бразилец утверждает, что забил 1200+ мячей).

ФИФА признаёт данную организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола, но IFFHS не связана с официальными футбольными структурами и ее рейтинги часто противоречат рейтингам континентальных федераций.

Известно, что по данным RSSSF (любительская Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) три футболиста забили больше: немец Эрвин Хельмхен (играл с 1924 по 1951 годы), которому учитывают 982+ голов (он ни разу не сыграл за национальную сборную), пятикратный лучший бомбардир Европы австриец/чех Йозеф Бицан (играл с 1930 по 1957 годы, утверждал о 1500+ голах), у которого официально насчитали 948+ мячей (выступал за три сборных: Австрии, Чехии, Богемии Моравии) и англичанин Ронни Рук (играл с 1930 по 1961) - 886+ голов.  

Однако все эти футболисты не считаются профессионалами сегодня, данные их неточны, учитывают не все матчи и до сих пор оспариваются футбольными статистиками.

Сегодня именно Криштиану Роналду - самый результативный профессиональный футболист в истории, так как каждый его гол записан и каталогизирован.

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