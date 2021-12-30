В плену аэропорта Мельбурна после отмены австралийской визы оказался первая ракетка мира Джокович

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Из-за этого сербский спортсмен застрял в аэропорту Мельбурна, где сидит уже несколько часов.

Как пишет РИА Новости, об аннуляции визу говорится в заявлении на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).

Джокович прилетел на турнир Australian Open. Причем накануне прилета 34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник, 4 января, Джокович наконец сообщил о получении такого освобождения.

Однако, по словам ABF, спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, поэтому его виза была аннулирована.

"Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии", – говорится в сообщении погранслужбы.

Сейчас адвокаты Джоковича находятся в процессе обжалования решения, и спортсмен, возможно, останется в Австралии, пока юристы будут работать над обжалованием.

Из-за проблем с визой теннисист не смог пройти паспортный контроль после прилета в Мельбурн. Журналисты связывают эту неприятность с ошибкой при подаче документов на визу.

Член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Ошибка вскрылась при пересечении границы Австралии - и Джокович был помещен в комнату, охраняемую полицией, где провел много часов.

Член законодательного совета штата Виктория Джаала Пулфорд заявила, что власти штата не планируют помогать атлету с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

Отец первой ракетки мира прокомментировал ситуацию. Его возмутило, что сына держат "в плену", он утверждает, что необходимо "поднимать тревогу".

"Я понятия не имею, что происходит, моего сына держат в плену пять часов", – сказал Срджан Джокович,

Спортсмену уже успел позвонить президент Сербии и заверить, что власти будут бороться за соотечественника, справедливость и правду.

"Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду", – написал Александр Вучич в своем Instagram.