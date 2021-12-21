Обыграть старую команду Роберто Де Дзерби не сумел новый клуб Андрея Шевченко

В матче 20-го тура чемпионата Италии (Серия А) клуб "Дженоа", которым руководит бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, на днях заразившийся коронавирусом, сыграл вничью на чужом поле с бывшей командой тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби "Сассуоло" - 1:1.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба "Дженоа" в четверг, 6 января.

На 6-й минуте встречи генуэзцы повели в счете - забитым мячом отметился Маттиа Дестро. Однако, игрок "Сассуоло" Доменико Берарди сумел добиться ничьей для своей команды. Его гол на 55-й минуте матча стал последним в игре. Ни одна из команд не смогла переломить ход встречи.

Ничья 1-1 стала третьей для "Дженоа" в чемпионате под руководством Андрея Шевченко. С 12-ю очками команда занимает 19 место в турнирной таблице Серии А.