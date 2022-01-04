После нокаута умер боксер

Российский боксер Арест Саакян умер после нокаута на ринге во время турнира "Короли нокаутов".

Бой проходил в конце прошлого года, в результате которого Саакяна госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а в последствии скончался, не выходя из нее.

Об этом сообщила сестра покойного боксера в Instagram.

После госпитализации у Ареста Саакяна диагностировали отек головного мозга. Сестра боксера публиковала в соцсети о том, в каком состоянии находился ее брат на протяжении некоторого времени с момента получения травмы. Также она сообщила о смерти брата.