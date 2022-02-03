Украинский фигурист Шмуратко заявил, что возвращается на Олимпиаду

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который еще в четверг, 3 февраля, сдал положительный тест на коронавирус и пропустил короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине, теперь получил отрицательный результат на COVID-19.

Шмуратко опубликовал в своем Instagram фотографию собранных сумок и подписал снимок: "Олимпиада, я возвращаюсь".

После этого многочисленные украинские издания сделали вывод, что фигурист уже 5-го февраля сможет вернуться к тренировкам после получения отрицательного теста на коронавирус.